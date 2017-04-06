В КГГА решили запретить голосования за петиции с почтовых адресов российских доменов

Заместитель городского головы Киева Владимир Прокопив поручил запретить голосования за петиции с почтовых адресов российских доменов.

Как сообщили в пресс-службе Киевского городского совета, об этом Прокопив заявил на пленарном заседании горсовета.

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По его словам, техническая служба автоматически будет блокировать голосования на сервисе электронных петиций с почтовых адресов на доменах: @mail.ru, @list.ru, @bk.ru, @inbox.ru.

Как объяснил Прокопив, такое решение связано с тем, что именно из этих доменов выявлено наибольшее количество автоматического ввода информации. “Несмотря на упрощенную процедуру регистрации почтовых ящиков на данном домене и учитывая ситуацию на востоке страны, городскими властями принято решение об автоматическом блокировании и недопущении голосования на сервисе электронных петиций с почтовых адресов на российских доменах», - сказал он и добавил: «Ярким примером именно таких фальсификаций голосования за петицию “О вынесении завода “Фанплит” за пределы города Киева”. Во время проверки голосования за эту петицию были обнаружены и отчислены почти четыре тысячи голосов по признаку использования автоматических средств”.

Он также отметил, что именно с российских доменов техническая служба выявляет различные критерии “накрутки голосов”. Речь идет, в частности, о почтовых адресах, имена которых созданы автоматическими генераторами имен, голосование более 30-40 раз с одного IP-адреса, голосование по равномерным промежуткам времени и тому подобное.