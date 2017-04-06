Пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями, астмой и диабетом 2 типа будут получать лекарства бесплатно - КГГА

Отныне в столице пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями, бронхиальной астмой и диабетом 2 типа будут получать лекарства бесплатно. Об этом сообщил заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

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Он рассказал, что столица готова к реализации государственной программы «Доступные лекарства», цель которой – обеспечение каждого гражданина Украины необходимыми лекарственными средствами, которые улучшат качество жизни и предупредят осложнения хронической болезни.

Программа «Доступные лекарства» предоставляет возможность каждому украинцу получить бесплатно или с незначительной доплатой лекарства по трем категориям: сердечно-сосудистые заболевания, бронхиальная астма, диабет 2 типа.

«Механизм работы программы следующий: государство компенсирует стоимость лекарственного средства по низкой цене, производитель (дистрибьютор) которого подал заявку на участие в программе «Доступные лекарства». Именно такой препарат пациент получит бесплатно. Препарат, цена на который не превышает предельную оптово-отпускную цену, пациент может получить, доплатив лишь разницу между размером возмещения за упаковку и фактической ценой препарата. Цену, которую полностью возмещает государство, установило правительство после того, как ее определило Министерство здравоохранения путем сравнения цены на аналогичные международные непатентованные названия в 5 соседних странах Украины – Польши, Словакии, Венгрии, Чехии и Латвии», – рассказал Николай Поворозник.

По его словам, препараты по Программе можно получить в 54-х аптеках сети коммунальных аптек «Фармация». В стадии подписания договоры еще с несколькими аптечными сетями, изъявивших желание принять участие в Программе.

В Департаменте здравоохранения сообщили, что для получения препаратов по программе «Доступные лекарства» необходимо обратиться к врачу, получить выписанный рецепт с указанием действующего вещества, прийти в аптеку и получить лекарства.

Перечень лекарственных средств, участвующих в программе «Доступные лекарства», можно найти в Реестре лекарственных средств, стоимость которых подлежит возмещению, на сайте Министерства здравоохранения.