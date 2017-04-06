Немецкая делегация приехала в Киев обсудить варианты достройки Подольско-Воскресенского моста

Мэр Киева Виталий Кличко вместе с министром транспорта и цифровой инфраструктуры Германии Александром Добриндтом и государственным секретарем министерства Райнером Бимбой осмотрели Подольско-Воскресенский мостовой переход, передает пресс-служба КГГА.

«Я очень рад, что немецкая правительственная делегация сегодня здесь. Они приехали на один день в Киев, чтобы обсудить варианты воплощения проекта достройки Подольско-Воскресенского мостового перехода. Это означает, что есть большой интерес к этому проекту, – отметил Кличко. – У нас есть настрой воплотить этот проект и мы используем все возможности для того, чтобы совместными усилиями в ближайшие годы этот мост достроить и ввести в эксплуатацию», – подчеркнул Кличко.

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Он отметил, что немецкое правительство выделило 200 тыс. евро, чтобы сделать экспертную оценку состояния объекта.

«Сегодня экспертная оценка уже готова и немецкая сторона ее представит. Насколько я знаю, выводы положительные и мы рассчитываем, что с помощью наших немецких партнеров мы достроим этот мост, который строят уже почти 40 лет. Я взял на себя обязательства достроить Подольско-Воскресенский мостовой переход и улучшить в столице транспортное сообщение между Левым и Правым берегами Днепра», – отметил Кличко.

Он подчеркнул, что мосты в Киеве перегружены, некоторые на 130%, и открытие Подольско-Воскресенского моста даст возможность улучшить транспортное сообщение, а впоследствии провести метро на Троещину, которое уже много лет ждут киевляне.

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В свою очередь, Александр Добриндт в комментарии журналистам заявил, что немецкая сторона завершила оценку проекта и передаст Киеву ее результаты.

«Мэр Киева и министерство, которое я возглавляю, договорились, что проведем экспертную оценку состояния этого моста – как статических сооружений, так и возможностей дальнейшего строительства. Сегодня мы передадим результаты исследования городу Киеву. Предварительно могу сказать, что экспертные выводы положительные. Все это позволит продолжить строительство. Сейчас обе стороны должны приложить усилия, чтобы найти финансирование для достройки моста. Могу сказать, что Германия имеет очень большую заинтересованность, чтобы Киев развивался и был успешным городом», – подчеркнул немецкий министр.

По его словам, стоимость завершения строительства Подольско-Воскресенского моста составляет около 350 млн евро.

Александр Добриндт поблагодарил Виталия Кличко за мотивацию и усилия, которые он прилагает для завершения важного для украинской столицы строительства.