Протест маршрутчиков в Киеве показали с высоты птичьего полета (фоторепортаж)

18:37, 06 апреля 2017
Киев
1844

Маршрутчики перекрыли часть пл. Леси Украинки.

Автоперевозчики, устроившие акцию протеста возле Киевской обладминистрации, 6 апреля перекрыли часть площади Леси Украинки.

Читайте такжеПротестующие водители пригородных маршруток в Киеве выдвинули свои требования

Фото своеобразной блокады, сделанные с высоты птичьего полета, опубликованы на Facebook-странице AirDreamsUa.

"Водители маршрутных такси продолжают протесты и заблокировали движение троллейбусов и другого транспорта, заняв две крайние правые полосы для движения на пл. Леси Украинки", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 5 апреля утром десятки маршрутных такси заблокировали территорию около здания Киевской облгосадминистрации на площади Леси Украинки. Водители требовали от властей не снижать плату за проезд.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #блокада#маршрутчики