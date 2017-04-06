Протест маршрутчиков в Киеве показали с высоты птичьего полета (фоторепортаж)
Маршрутчики перекрыли часть пл. Леси Украинки.
Автоперевозчики, устроившие акцию протеста возле Киевской обладминистрации, 6 апреля перекрыли часть площади Леси Украинки.
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Фото своеобразной блокады, сделанные с высоты птичьего полета, опубликованы на Facebook-странице AirDreamsUa.
"Водители маршрутных такси продолжают протесты и заблокировали движение троллейбусов и другого транспорта, заняв две крайние правые полосы для движения на пл. Леси Украинки", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, 5 апреля утром десятки маршрутных такси заблокировали территорию около здания Киевской облгосадминистрации на площади Леси Украинки. Водители требовали от властей не снижать плату за проезд.