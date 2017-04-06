В Киеве запустили процедуру отзыва Кличко с поста мэра - СМИ

Вчера в Украинском доме при состоялось собрание активистов столицы, на котором была начата процедура отзыва с поста мэра Виталия Кличко. По итогам собрания, 428 членов территориальной общины Киева высказались за досрочное прекращение полномочий городского головы Виталия Кличко. Об этом сообщает "112 Украина".

Читайте такжеНемецкая делегация приехала в Киев обсудить варианты достройки Подольско-Воскресенского моста

На данный момент инициативная группа провела приготовления к началу сбора подписей за отзыв мэра. Следующим шагом после сбора необходимого количества почти 393 000 подписей за отзыв мэра Киева, станет подача соответствующего заявления в Киевскую городскую ТИК с ее последующей проверкой подписей и принятием решения об отзыве мэра Киева. По такому сценарию выборы нового мэра Киева могут состояться уже в ноябре-декабре текущего года.

По мнению представителя активистов, лидера объединения «Сила Громад» Андрея Карпенко, «бездействие Виталия Кличко, его неудачное управления Киевом, равнодушие к проблемам города и мнения общественности перешли все границы», что и привело к такому прецеденту, как инициатива сбору подписей за отзыв мэра.

Справка: Согласно закону Украины о «О местном самоуправлении», процедуру отзыва городского головы и досрочного прекращения его полномочий могут инициировать избиратели, которые участвуют в выборах и выбирают столичного мэра. Порядок такой народной инициативы предусмотрен статьей 79 Закона.