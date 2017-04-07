Виталий Кличко принял участие в открытии третьего ежегодного круглого стола городских голов

Киевский городской председатель Виталий Кличко вместе с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом и послом Канады Романом Ващуком принял участие в открытии третьего ежегодного круглого стола городских голов, который организовал Международный республиканский институт.

«Местная власть наиболее приближена к людям и чувствует все изменения, которые происходят вокруг. Мы все получили в наследство от Советского Союза систему управления, которая слишком неэффективная, негибкая и коррупционная. Поэтому ключевой задачей является обеспечить прозрачность и открытость процессов управления», – отметил Виталий Кличко.

Он отметил, что меры по реформированию, которые осуществляются сейчас, лишь со временем дадут ощутимый результат.

«Уменьшить долг города с 24 до 13,5 млрд грн – почти вдвое в этих сложных условиях – это оздоровление экономики. Увеличение поступлений в бюджет на 30%, инвестиции в медицину, образование, инфраструктуру – это тоже оздоровление. Нужно еще некоторое время, чтобы люди по-настоящему почувствовали изменения», – подчеркнул Виталий Кличко.

Мэр отметил, что реформа децентрализации должна быть более эффективной.

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«К сожалению, те процессы, которые происходят, еще не набрали необходимой динамики и не в полной мере отвечают потребностям городов. Мы до сих пор не имеем права регулировать парковку, а это миллиарды гривен, потерянные бюджетами, особенно в крупных городах. До сих пор нет закона о муниципальной полиции, а безопасность же является одной из крупнейших потребностей жителей. До сих пор города не могут полностью распоряжаться привлеченными средствами. Все эти вопросы нужно решать совместно. И как председатель Ассоциации городов Украины всегда готов общаться и делись опытом преобразований, которые происходят в Киеве».

Мэр также призвал своих коллег внимательно прислушиваться к критике со стороны общества и делать выводы.

«Любая критика дает дополнительную мотивацию улучшить свою работу и видеть вещи, где нужно объединить усилия, чтобы результаты были намного лучше и люди чувствовали их», – подчеркнул мэр Киева.