Киевсовет просит Раду, Кабмин и СБУ срочно решить проблему ареста счетов метрополитена

Столичный метрополитен обратился в Государственную исполнительную службу с заявлением о снятии ареста с зарплатного счета предприятия. Такая ситуация может вызвать социальную напряженность в коллективе, сообщают в пресс-службе столичного метро.

Как напоминают в пресс-службе метрополитена, 16 марта счета подземки были заблокированы согласно решению Киевского апелляционного хозяйственного суда. Последний обязал выплатить компании «Укррослизинг» почти 2 миллиарда гривень по договору от 2009 года на поставку 100 лизинговых вагонов.

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Киевский метрополитен подал кассационную жалобу на данное решение. Однако заседание по делу еще не назначено. Также по инициативе городского головы Киевсовет обратился к Верховной Рады, Кабинету Министров и СБУ, чтобы инициировать рассмотрение вопроса долга на СНБО, поскольку сложившаяся ситуация может угрожать остановкой столичного метро.

"Городская власть делает все возможное для недопущения транспортного коллапса в городе и ожидает возможность введения санкций в отношении компании «Укррослизинг», а также предотвращения необоснованного списания денежных средств со счетов коммунального предприятия. Вместе с тем столичный метрополитен несмотря на трудности в настоящее время работает в штатном режиме", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, ранее в КГГА заявляли, что не допустят остановки столичного метрополитена.