В Киеве полиция усилила меры безопасности

Полиция сегодня, 9 апреля, усилила меры безопасности для недопущения нарушений общественного порядка во время проведения 7-го Киевского международного марафона возле Контрактовой площади.

Об этом УНИАН сообщили в отделе коммуникации столичной полиции.

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Отмечается, что к охране правопорядка будет привлечено более 140 работников структурных подразделений органов внутренних дел.

Сотрудники полиции призывают участников мероприятий, киевлян и гостей столицы не нарушать правопорядок и соблюдать установленные правила поведения в общественных местах.

Как сообщал УНИАН, в связи с проведением в столице Киевского международного марафона, который объединит около 9 тысяч участников из 50 стран мира, на некоторых улицах и мостах города будет ограничено движение транспорта.