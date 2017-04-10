В КГГА заявили, что до 20 апреля в столице демонтируют все незаконные газовые заправки

Согласно списку, который зарегистрирован Департаментом городского благоустройства и сохранения природной среды КГГА и есть в свободном доступе, на территории города осталось 55 нелегально размещенных объектов. Об этом во время еженедельного брифинга рассказал руководитель аппарата КГГА Владимир Бондаренко.

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«За период с 25 марта до 10 апреля этого года в столице демонтированы 236 незаконных автогазозаправочных пунктов, из них: 205 самодемонтированы собственниками и 31 объект был демонтирован силами города. Последние 55 незаконных заправочных пунктов мы планируем демонтировать в течение 10 дней», – сообщил Владимир Бондаренко.

С начала года силами города совместно с Прокуратурой города Киева демонтировано 93 незаконных АГЗП, а самодемонтованы владельцами – 205 объектов.

Как отметил руководитель аппарата КГГА, оставшиеся объекты являются наиболее безопасными, поскольку самые опасные АГЗП были приоритетными в демонтаже.

Напомним, что все демонтированные автогазозаправочные пункты были установлены с нарушениями безопасности, без соблюдения норм законодательства и несли прямую угрозу жизни и здоровью киевлян.