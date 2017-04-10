Кличко осмотрел указатели адресов нового образца в Киеве

Мэр Киева Виталий Кличко провел выездное совещание и осмотрел указатели адресов нового образца, размещенные в одном из кварталов Печерского района в рамках пилотного проекта, сообщает пресс-служба КГГА.

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«Мы тестируем новый вид табличек, который отвечает современным требованиям: четкие, контрастные, белые надписи на темно-синем фоне с английской транслитерацией, чтобы гости нашего города – иностранцы также имели возможность прочитать названия улиц. В течение недели эти таблички в рамках пилотного проекта будут установлены на домах квартала в Печерском районе и в течение месяца мы будем ждать обратной реакции от жителей этого квартала, насколько новые таблички удобны. Хотим услышать мнение киевлян относительно, возможно, и небольших, но важных изменений для развития туристического потенциала нашего города», – отметил Виталий Кличко.

Мэр также подчеркнул, что все указатели адресов в Киеве должны быть приведены к единому образцу.

Проект табличек город разработало совместно с общественностью. Пилот будет внедрено в части Печерского района столицы.