В Киеве проспекту Победы хотят вернуть старое название
Документ о переименовании проспекта Победы находится на рассмотрении двух комиссий.
Проспект Победы в Киеве планируют переименовать в Брест-Литовский. Проект данного решения опубликован на сайте Киевсовета.
"Переименовать проспект Победы в Шевченковском, Святошинском и Соломенском районах в Брест-Литовский проспект", - говорится в документе.
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Сейчас документ находится на рассмотрении двух комиссий Киевского городского совета.
Проспект Победы известен с первой половины XIX века как Житомирское и Киево-Брестское шоссе. С конца XIX века, от начала его застройки, назывался Брест-Литовское шоссе, с 1964 года — Брест-Литовский проспект. Современное название — с 1985 года.
Как сообщал УНИАН, в Киевском городском совете появилась идея переименовать станцию метро "Петровка" в "Почайну".