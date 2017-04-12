Действия киевских чиновников ведут к переделу рынка наружной рекламы, бюджет города теряет сотни миллионов - эксперты

Сначала чиновники объявили – теперь только прозрачные схемы выдачи разрешений.

«Должны быть четкие правила, одни для всех, и исключений из этих правил не должно быть», - заявлял ранее мэр Киева Кличко.

Полностью освободить город от всех вывесок просто не возможно. А такого документа, который устанавливал бы правила, нечего и ждать.

«На самом деле туризмом прикрываются. 197 миллионов рекламный бизнес уплатил в 2016 году», - заявляет Виктор Глеба, экс-заместитель главного архитектора Киева.

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Этого достаточно для того, чтобы ежегодно строить школу с бассейном и самыми современными интерактивными классами или новую больницу. И вдруг киевские чиновники решают отказаться от денег в городском бюджете. Разрешения на наружную рекламу не выдают, старые щиты демонтируют. Якобы действительно освобождают город от навязчивой рекламы.

«За первый квартал 2017 года было выписано около 200 приказов на демонтаж. Приказы без сроков выполнения, и можно поехать и просто конкретного оператора, который не лоялен, демонтировать», - говорит Максим Чаленко, исполнительный директор Ассоциации внешней рекламы Киева.

Несмотря на то, что Чаленко выиграл в апелляционном суде уже несколько дел против киевской власти, которая должна уже по решению суда ведать ему разрешения на размещение рекламных щитов. Но столичные чиновники продолжают упорно не выдавать разрешения даже по приговору суда.

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«Сейчас мы городу не можем платить, мы обратились с письмом об оплате, нам ответили, что платить мы можем только на основании разрешения. А разрешения нам не выдают, рекламные щиты стоят по решению суда как по молчаливому согласию и мы, получается, являемся нарушителями, потому что мы не платим. Получается такой вот коллапс», - говорит Чаленко.

Предприниматели разработали свою концепцию, по которой рекламщики готовы за свой счет убрать страшные рекламные щиты и освободить улицы от чрезмерной навязчивой рекламы. Концепцией предусматривается сокращение рекламных конструкций на 74% в таких частях города, как например, Крещатик.

Но городские чиновники чужие проекты игнорируют, а свои не вносят.

«Почему власть не слушает предложения бизнеса? Вывод только один – они заводят своих бенефициаров. Я думаю, что будет «Мегаполис», что это будут другие люди – гепы, допы, которые уже работают в Харькове», - говорит Глеба.

В Харькове так же «освобождали» город от рекламы под лозунгами «все для туристов». Но через некоторое время почти все рекламные конструкции перешли к одному-единственному монополисту – «Мегаполис Плюс». Это украинская дочка скандальной кампании, близкой как к старой, так и новой власти, при том, что имеет российских владельцев.

«Но это не просто монополия. Это целая коррупционная схема. Это схема обогащения чиновников. И они каждый раз это будут делать. Сначала заведут одного, а потом они же сами его порежут и будут заводить других, кто даст больше, и больше не бюджету городу, а больше в карман казнокрада», - говорит нардеп Виталий Куприй.

Специалисты объясняют – чиновники просто хотят хорошенько набить свои карманы.

«Для чего это делается? Для того, чтобы заставить предпринимателя прийти и занести взятку. То есть если вот ты нам даш – мы не будем демонтировать», - утверждает Куприй.

Журналисты написали запрос в КГГА с просьбой объяснить, почему чиновники отказываются от 200 миллионов ежегодно, и как чиновники собираются решать вопросы наружной рекламы и получили ответ – в Украине несовершенное законодательство, проект концепции размещения рекламы на улицах рассматривается с 2012 года.

Пока чиновники наполняют свои карманы, бюджет столицы недополучает сотни миллионов гривен, которые можно было направить на строительство новых школ, детских садов и ремонт дорог и мостов.