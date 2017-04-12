На работу в Киев каждый день ездят более полумиллиона человек

Общинам Киева и Киевской области нужно наладить сотрудничество для решения общих проблем. В частности, основных: проблемы дорог и инженерных коммуникаций, вопросы координации общественного транспорта города и пригородных населенных пунктов и отсутствие согласованного планирования развития территорий. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время круглого стола относительно развития Киевской агломерации.

Читайте такжеВ Киеве в этом году планируют отремонтировать более 100 дорог - Кличко

Мэр отметил, что по данным операторов мобильной связи, ежедневно в Киев приезжает на работу 558 тыс. человек, это 32% населения Киевской области. И это – дополнительная нагрузка на инженерную, транспортную и социальную инфраструктуру. А расходы на ее содержание несет столичный бюджет.

«Город Киев и окружающие общины имеют много общих проблем и первая – это дороги, точнее – проблема с дорогами. От нее страдают все – и киевляне, и жители окрестных поселков и городов», – отметил Виталий Кличко.

Он отметил, что существует большая проблема с Главным канализационным коллектором Киева, который с 2007 года находится в аварийном состоянии.

«Мы прилагаем огромные усилия, а городской бюджет несет непомерные расходы, чтобы закончить строительство дублирующей ветки. Вы спросите – а какое отношение имеют окружающие города и поселки к столичным проблемам? Отвечаю – непосредственное: «Киевводоканал» принимает сточные воды не только Киева, а и пригородных предприятий и городов-спутников – Вишневого, Ирпеня, Бучи, Ворзеля, Гостомеля, Вышгорода и поселков Коцюбинское, Петропавловская Борщаговка, Счастливое, Гнедин, Чабаны, Козин и Новоселки. Убежден, нам стоит объединить усилия, чтобы решить эту проблему, чтобы в один «прекрасный» день «Киевводоканал» не отключил и Киев, и Киевскую область от воды и канализации», – подчеркнул мэр Киева.

Он подчеркнул необходимость объединить усилия там, где есть общие проблемы – как для киевлян, так и для жителей окрестных общин.

«Первая – проблема дорог и инженерных коммуникаций. Без этого невозможно создать комфортную среду для проживания. Вторая – проблема координации общественного транспорта города и пригородных населенных пунктов. Такая координация может существенно снизить нагрузку на дороги в часы пик и урегулировать болезненный вопрос стоимости проезда в маршрутках», – отметил Виталий Кличко.

Третья проблема, по словам мэра, – отсутствие согласованного планирования развития территорий.

«Киеву и не только Киеву – жителям Киевской области нужны новые подъезды к столице. Однако построить их город не может, потому что это территория области. С другой стороны, вокруг Киева идет массовая жилая застройка, а объекты социальной инфраструктуры – отсутствуют. Поэтому я считаю, что сегодня должен начаться серьезный разговор о налаживании сотрудничества общин города и области и решения основных проблем», – подчеркнул Киевский городской председатель.

В круглом столе приняли участие депутаты Киевского городского и Киевского областного совета, городские, поселковые и сельские головы прилегающих к Киеву районов Киевщины.

Мероприятие инициировано ОО «Институт гражданского общества» в рамках проекта ЕС «Поддержка реформы местного самоуправления в Украине» совместно с Киевским городским советом и КГГА.