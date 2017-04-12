Как вы считаете, что надо делать с заполонившими Киев рекламными щитами? - опрос УНИАН

Чиновники из команды столичного мэра Виталия Кличко как-то странно «борются» с операторами наружной рекламы в Киеве. Кого-то срезают, кого-то оставляют стоять. Предложения бизнеса по выведению рынка из тени и сокращению площадей более чем на 50% игнорируют. При этом бюджет города теряет сотни миллионов гривень, за которые каждый год можно было построить новые дороги или современную школу с бассейном.

Поэтому УНИАН решил узнать вашу точку зрения: как вы считаете, что надо делать с заполонившими Киев рекламными щитами?