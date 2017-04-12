Кличко заметили на кладбище

Киевские кладбища должны быть убраны и приведены в порядок к поминальным дням. Об этом киевский городской глава Виталий Кличко заявил во время выездной инспекции с главами районов накануне поминальных дней, которые пройдут с 23 по 26 апреля и 9 мая.

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В частности, Виталий Кличко осмотрел Лукьяновское кладбище. Здесь осуществили благоустройство территории, отремонтировали аллеи и благоустроили заброшенные могилы.

Мэр подчеркнул, что в этом году на текущие нужды Лукьяновского кладбища столица выделила 5,6 млн грн, а также еще 2,6 млн – на ремонт водопровода, обустройство дорожек, установку освещения.

«Наша задача – сделать так, чтобы кладбища в столице выглядели опрятно, и люди видели, что за могилами их родных ухаживают», – отметил Виталий Кличко.

По словам городского головы, продолжаются работы по обустройству других кладбищ Киева. За два года от мусора очистили Берковецкое, Байковое и Лесное кладбища, откуда вывезли 80 тысяч кубометров мусора – это 6 тысяч грузовиков. На очереди – благоустройство Северного кладбища.

Виталий Кличко поручил главам районов обеспечить уборку территорий и помочь в наведении порядка на кладбищах и прилегающих территориях. Департамент транспортной инфраструктуры совместно с патрульной полицией города должны обеспечить безопасность движения транспорта на Пасху и в период поминальных дней, а также организовать соответствующие транспортные маршруты в этот период. Также мэр поручил организовать дежурство карет скорой помощи на кладбищах и обеспечить общественный порядок на территориях.