Кличко хочет установить в Киеве самый большой флаг Украины

Мэр Киева Виталий Кличко встретился в Баку с главой исполнительной власти азербайджанской столицы Гаджибалой Абуталибовым.

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«Нам есть чему поучиться у Баку. Особенно нас интересует опыт реставрации старого города, строительства современной инфраструктуры. Меня также поразила подсветка зданий в городе, которая очень хорошо сделана. И особый интерес у меня – к вашей площади Национального флага. Я давно хочу установить такой масштабный флаг в Киеве. И мы уже работаем над этим проектом. Но нам понадобится ваш опыт и ваша помощь», – подчеркнул Виталий Кличко.

Во встрече также принимал участие главный архитектор Баку. В частности, договорились, что он посетит Киев, чтобы осмотреть здания, которые планирует освещать киевская власть, проконсультировать украинских специалистов и определиться какая нужна Киеву помощь в художественном освещении и консультации по установке главного государственного флага.

«Также в ближайшее время я отправлю в Баку главного архитектора Киева, чтобы он посмотрел, как выглядит и подсветка, и старый город, и ультрасовременная архитектура», – отметил Виталий Кличко.

Он поблагодарил Гаджибала Абуталибова за сотрудничество, поддержку и за готовность помогать Киеву и Украине.

«Между Украиной и Азербайджаном всегда были честные отношения, мы это ценим. И готовы развивать наше сотрудничество, делиться опытом, способствовать бизнесу, который работает с Украиной», – отметил Гаджибала Абуталибов.

В Баку Виталий Кличко посетил площадь Национального флага и осмотрел установленный там самый большой государственный флаг Азербайджана. Также мэр Киева прогулялся по старому городу, осмотрел вновь созданные скверы в центре Баку.