В КГГА заявили, что суд не отменял решение Киевсовета о запрете продажи алкоголя ночью. Об этом заявил руководитель аппарата КГГА Владимир Бондаренко, передает пресс-служба администрации.

Вчера, 12 апреля, появилась информация о том, что Хозяйственный суд Киева отменил решение Киевсовета об ограничении реализации алкоголя с 23:00 до 10:00. Бондаренко отметил, эта информация не соответствует действительности.

«На самом деле это очередная манипуляция горе-бизнесменов. Данным решением суд обязал Киевский городской совет прекратить нарушения законодательства о защите экономической конкуренции путем отмены решения от 22.09.2016 № 19/1023 «Об ограничении реализации алкогольных, слабоалкогольных напитков и пива в стационарных объектах торговли в г. Киеве». Ранее Киевсовет это обязало сделать и Киевское областное территориальное отделение Антимонопольного комитета Украины. Но по состоянию на это время решение Киевсовета об ограничении реализации алкоголя с 23:00 до 10:00 действует», – отметил Бондаренко.

По его словам, стоит обратить внимание на несколько фактов. Так, решение Киевсовета от 22.09.2016 № 19/1023 «Об ограничении реализации алкогольных, слабоалкогольных напитков и пива в стационарных объектах торговли в г. Киеве» поддержано всеми без исключения депутатскими фракциями, 86 голосов «За» – это реакция на обращения избирателей.

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"Кроме этого, важным моментом является ответственность бизнеса. Не смотря на то, что юридическая ответственность отсутствует, существует социальная ответственность. И социально ответственный бизнес сегодня выполняет это решение, не реализуя алкоголь с 23:00 до 10:00. Город безгранично благодарен этим сознательным и ответственным предпринимателям", - добавил он.

В 2014 году среди выявленных лиц, совершивших преступления, 4,5% находились в состоянии алкогольного опьянения. В 2015 году такой процент уже составлял 3,1%. В 2016 году – 2,3%. В январе-феврале 2017 года – 1,3%.

"Количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения за 4 года уменьшилась в 4 раза! Эта статистика свидетельствует о необходимости указанного ограничения на территории Киева", - отметил Бондаренко.

Он подчеркнул, что решения суда принимаются именем Украины. "Решение суда, вступившие в законную силу обязательны для исполнения. Киевсовет сегодня подал апелляционную жалобу. Мы будем бороться до конца! Вступит в законную силу решение – будем выполнять. Но в отмену ограничения реализации алкоголя с 23:00 до 10:00 не верю! Убежден, такое решение точно не на пользу городу", - подытожил Бондаренко.

Как сообщалось, Киевсовет планирует ввести "сухой закон" на время Евровидения.