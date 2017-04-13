Кличко обсудил с президентом Азербайджана сотрудничество и инвестирование в Украину

Мэр Киева Виталий Кличко обсудил с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым сотрудничество и инвестирование в Украину. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Азербайджан как никто понимает те вызовы и проблемы, которые сегодня встали перед Украиной в связи с аннексией Крыма, агрессией на Донбассе. Государства всегда были надежными и прогнозируемыми партнерами, и поддерживали друг друга, заявил Кличко.

«Я убежден, что такая тенденция сотрудничества сохранится и в будущем. Мы должны помогать друг другу в решении наших проблем, наше партнерство и дружба должны развиваться и выходить на новый уровень. Сегодня особенно удачный момент для инвестиций в Украину, в частности в Киев. И я благодарен азербайджанскому бизнесу, который вкладывает средства в проекты в украинской столице», – подчеркнул Кличко.

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Он отметил, что поражен тем, как изменился и как бурно развивается Баку.

«Я впечатлен увиденным, тем, как сочетаются самобытность и современность, тем, какие объекты инфраструктуры вы построили. И для нас очень важен и интересен такой опыт. Также несколько лет назад Азербайджан на высоком уровне провел конкурс «Евровидение». Киев сейчас готовится к этому событию и нам тоже будет интересно услышать об опыте азербайджанской стороны. Развитие бизнеса, культурных проектов, организация крупных спортивных событий – это то, в чем у нас большие перспективы сотрудничества, которые мы уже реализуем», – подчеркнул мэр Киева.

Ильхам Алиев отметил, что Азербайджан заинтересован и дальше развивать сотрудничество и вкладывать инвестиции в Украину. Сейчас также продолжается работа, чтобы вскоре построить и открыть в Киеве «Торговый дом Азербайджана» для оживления бизнеса и торговых отношений между двумя странами.

Виталий Кличко подарил президенту Азербайджана, как большому поклоннику спорта, лимитированное издание книги «Goat» о жизни Мухаммеда Али в фотографиях, с оригинальной подписью легендарного чемпиона. Также в Баку Виталий Кличко возложил цветы к Мемориалу памяти Гейдара Алиева и к мемориалу на «Аллее шахидов».

В азербайджанской столице мэр Киева, в частности, встретится с главой исполнительной власти Баку, чиновниками, представителями крупного бизнеса, посетит знаковые объекты инфраструктуры.