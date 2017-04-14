В Киеве ограничат движение на Кольцевой дороге

В Киеве с 18 до 30 апреля на Кольцевой дороге на участке от улицы Соборной до поворота на город Вишневое будет ограничено движение транспорта до четырех полос движения.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, причина ограничения - проведение работ по капитальному ремонту дорожного покрытия.

Коммунальная корпорация «Киевавтодор» просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонта.

Как сообщал УНИАН, в начале апреля движение транспорта на Кольцевой дороге ограничивалось для ремонта на участке от проспекта Леся Курбаса до улицы Соборной.