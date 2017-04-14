В Киевсовете предлагают обязать продавцов говорить на украинском языке и переводить вывески. Об этом сообщил автор проекта, депутат Киевсовета от ВО "Свобода" Юрий Сиротюк в Facebook.

"Проект простой как двери. Он закрепляет конституционное право украинца на обслуживание в сфере услуг на родном языке. Обращение в магазине, кафе, в транспорте должны начинаться на украинском языке. В кафе должно быть меню на украинском. И именно его должны предлагать первым. Вывески и объявления должны быть украиноязычными или в случае, когда зарегистрирован международный торговый знак, буквами соотносимой величины, транслитерированными", - заявил он.

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По его словам, "решение абсолютно недискриминационное относительно других языковых групп". Соответствующий проект решения будет вынесен на голосование в Киевсовете 20 апреля.

Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко выступает за увеличение доли украинского языка на телевидении.