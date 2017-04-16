В Киеве подтопило дорогу на улице Борщаговской, движение затруднено
12:22, 16 апреля 2017Киев
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Ремонтники уже прибыли на место прорыва.
В Киеве затопило улицу Борщаговскую / "Фейсбук" КГГА
В столице в связи с подтоплением проезжей части затруднено движение по улице Борщаговской на отрезке от Воздухофлотского проспекта до Политехнического переулка. Об этом сообщается на странице КГГА в Facebook.
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Аварийная бригада ПАО "АК "Киевводоканал" начала локализацию повреждения на водопроводе диаметром 500 мм. На месте также работают спасатели.
Отметим, в середине марта Борщаговскую затапливало уже дважды.
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