В Киеве подтопило дорогу на улице Борщаговской, движение затруднено

12:22, 16 апреля 2017
Киев
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Ремонтники уже прибыли на место прорыва.

В Киеве затопило улицу Борщагівську /

В столице в связи с подтоплением проезжей части затруднено движение по улице Борщаговской на отрезке от Воздухофлотского проспекта до Политехнического переулка. Об этом сообщается на странице КГГА в Facebook.

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Аварийная бригада ПАО "АК "Киевводоканал" начала локализацию повреждения на водопроводе диаметром 500 мм. На месте также работают спасатели.

Отметим, в середине марта Борщаговскую затапливало уже дважды.

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Теги: #Киев#борщаговская