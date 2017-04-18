На базе киевской больницы № 6 будет создана больница скорой помощи на Правом берегу - Кличко

На базе киевской городской клинической больницы № 6 будет создана больница скорой помощи на Правом берегу. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время инспекции в КГКБ № 6, сообщает пресс-служба КГГА.

«В Киеве сегодня одна больница скорой помощи, которая расположена на Левом берегу и оказывает ургентную помощь жителям всей столице. И правильно будет создать больницу скорой помощи и на Правом берегу. В больнице № 6 есть все возможности для этого и все специалисты. Поэтому мы приняли решение о создании на ее базе больницы скорой помощи», – отметил Виталий Кличко.

Он подчеркнул, что уже начаты предпроектные работы по строительству и будут выделены деньги из бюджета, чтобы приступить к строительству.

Планируется, что больница будет принимать ургентных больных Соломенского, Святошинского и Голосеевского районов (в целом около одного миллиона киевлян).

Мэр отметил, что клиника – это не только помещение, а прежде всего – персонал и высокотехнологичное оборудование. И осмотрел новый компьютерный томограф, который город за бюджетные средства приобрел для КГКБ № 6.

«Мы закупаем современное оборудование, чтобы предоставлять качественный сервис. Ведь технологии в медицине – это приоритет. Потребность в таком оборудовании очень высокая. Томограф будет работать 24 часа в сутки. Каждый киевлянин сможет получить сервис бесплатно за счет города», – отметил Виталий Кличко.

Томограф позволяет провести осмотр головного мозга, сосудов головы и органов грудной клетки. Сейчас персонал КГКБ № 6 проходит обучение на компьютерном томографе, а уже со следующей недели начнется прием пациентов.