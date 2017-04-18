В Киеве пройдет гей-парад, провести его хотят на Крещатике

17:20, 18 апреля 2017
Киев
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В этом году в шествии планируют принять участие около 5 тыс.

Третий по счету Марш равенства пройдет на Крещатике / Фото УНИАН

В середине июня в Киеве пройдет третий по счету Марш равенства (ЛГБТ-сообщества). Об этом рассказал представитель организации KyivPride Зорян Кись, передает 44.ua.

"Если в прошлом году в Марше равенства приняли участие около 2 тыс. человек, то в этому мы планируем, что к шествию присоединится около 5 тыс. участников", - сказал Кись.

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По его словам, акция, как и в прошлом году, пройдет в середине июня в центре Киева.  "Сейчас мы с Нацполицией обсуждаем возможность проведения Марша на Крещатике. Однако в связи с тем, что в этом году участников будет больше, то сейчас этот вариант дорабатывается. Также мы предложили увеличить маршрут", - сказал активист.

Кроме того, со слов Кися, ему на страницу в Facebook уже начали поступать угрозы со стороны радикалов, в частности, политиков. Также активист не исключает, что во время Марша могут возникнуть провокации.

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Теги: #Киев#ЛГБТ#марш