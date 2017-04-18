Из-за похолодания в Киеве передумали отключать горячую воду
20:42, 18 апреля 2017Киев
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Из-за похолодания горячую воду передумали отключать.
В Киеве из-за холодов оставят горячее водоснабжение / Фото УНИАН
Из-за грядущих холодов в Киеве могут изменить график отключения горячей воды. Об этом рассказал заместитель главы КГГА Петр Пантелеев, передает 44.ua.
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"Мы планируем откорректировать график проведения гидравлических испытаний, чтобы на период относительного похолодания в квартирах киевлян не выключали горячую воду", - сказал Пантелеев.
Ранее сообщалось, что с 18 апреля по 4 мая в четырех районах Киева ожидается плановое отключение горячей воды. Завершение гидравлических испытаний ожидается в конце лета.
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