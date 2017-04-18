В КГГА рассказали о сохранении памятников столицы и археологических работах

Киевская городская государственная администрация системно заботится о сохранении достояния культурного наследия столицы. Об этом во время круглого стола по случаю Международного дня охраны памятников и достопримечательных мест сообщила заместитель председателя КГГА Анна Старостенко.

Во время мероприятия отчитались о работе городской власти по сохранению и реставрации памятникоохранных объектов Киева. Как отметила Анна Старостенко, с 20 тысяч столичных зданий более 4 тысяч имеют статус памятников культурного наследия, а 179 из них занесены в список объектов Мирового наследия ЮНЕСКО. Однако, значительное количество достопримечательностей города нуждаются в проведении консервационных и реставрационных работ.

«Городская власть во главе с Виталием Кличко заботится о сохранении культурного наследия столицы. Уверена, что Киев с его огромным историческим архитектурным достоянием займет ведущее место среди европейских столиц, которые достойно заботятся о собственном культурном наследии», – подытожила Анна Старостенко.

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Кроме того, она отметила, что столичная администрация держит под контролем ситуацию с археологическими раскопками на Почтовой площади и предусмотреть необходимое финансирование из городского бюджета. Заместитель председателя КГГА отметила, что в 2017 году в бюджете Киева заложено около 27 млн грн на проведение научного исследования, консервации и музеефикации археологических находок, найденных во время реконструкции Почтовой площади.

«Договор на выполнение этих работ был заключен в конце прошлого года. К концу 2017 года мы ожидаем от археологов и реставраторов на разработку конкретных методик по консервации и концепцию музеефикации находок средневекового Киева времен XI-XII века согласно утвержденного графика работ», – сообщила Анна Старостенко.

Она также добавила, что по поручению Виталия Кличко Департамент культуры КГГА работает над концепцией создания музейной экспозиции на Почтовой площади. Ведь мэр убежден, что найденные древности должны стать частью культурной жизни Киева.