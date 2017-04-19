Здание Театра на Подоле ожидает экспертиза
Рабочая группа под руководством Владимира Бондаренко продолжает работать над решением дальнейшей судьбы здания Театра на Подоле.
На очередном заседании члены рабочей группы определились, по каким именно направлениям необходима первоочередная экспертиза. Об этом сообщил руководитель аппарата КГГА Владимир Бондаренко.
«Мы остановились на двух экспертизах – это градостроительный анализ, то есть что возможно было бы построить на указанном земельном участке, и экспертиза проектных решений, то есть фактически это комплексная экспертиза, о которой мы говорили ранее. Пока что сложно сказать о стоимости таких экспертиз, но хочу отметить, что две организации согласились провести их бесплатно – это Национальный союз архитекторов Украины и «Институт Генерального плана города Киева», – сказал Владимир Бондаренко.
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Кроме заслушивания позиций членов рабочей группы относительно списка экспертиз и исследований, которые необходимо провести, платности или бесплатности этих услуг, на заседании также обсудили предложения относительно источников финансирования и целесообразности или необходимости остановки строительных работ на объекте.
Как отметил руководитель аппарата КГГА, цель данной рабочей группы – найти взвешенное и ответственное решение проблемы со зданием театра и выработать процедуру предотвращения подобных конфликтов в будущем.
«Ситуация со зданием театра – результат плохой коммуникации и ненадлежащего общественного обсуждения. Мы должны понимать, что заказчик строительства и застройщик должны вступать в диалог с обществом и научиться слышать друг друга. Если такого диалога не было, то город всегда будет стоять на стороне общины», – подчеркнул Владимир Бондаренко.