Многострадальный киевский велотрек планируют открыть 20 мая 2017 года

Открытие столичного велотрека и центра велосипедной культуры запланировано на 20 мая 2017 года. Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Александр Спасибко во время инспекции реставрации комплекса Киевского велотрека, который расположен в Шевченковском районе.

«После завершения строительства и ввода объекта в эксплуатацию город не только спасет памятник архитектуры и истории, один из старейших в Европе велотреков, и получит спортивный объект, который будет отвечать современным требованиям к сооружениям такого класса, но и превратит территорию вокруг велотрека в настоящий центр велосипедной культуры Киева. По состоянию на сегодня выполнение объемов работ составляет 90%», – рассказал Александр Спасибко.

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Он также сообщил, что сейчас идут финишные работы по восстановлению полотна велотрека с устройством современного спортивного покрытия, завершена реконструкция административно-спортивного здания с обустройством помещений для нужд спортсменов (раздевалки, душевые, медпункт, тренажерный зал, сайклинг-студия, мастерская для ремонта и боксы для хранения велосипедов и др), восстановлено трибуны на 280 зрителей.

Кроме того, построено кафе и подземный паркинг на 40 машино-мест с возможностью парковки микроавтобусов, используемых велокомандами. Благоустроена территория вокруг велотрека, создан совместный общественное пространство с парком им. А. Гончара. К открытию в парке проведут ландшафтные работы и высадят зеленые насаждения.

«По инициативе Киевского городского председателя Виталия Кличко и в рамках создания концепции развития велоинфраструктуры Киева там обустраивают современную инфраструктуру для комфортного пользования как профессионалов, так и любителей», – подчеркнул Александр Спасибко и добавил, что в обсуждении проекта реставрации велотрека и контроле выполнения работ активное участие принимали столичные активисты-велосипедисты.