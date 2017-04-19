Столичная власть обещает введение электронной системы записи к врачам до конца года

До конца 2017 года в медицинских учреждениях первичного звена всех столичных районов будет работать электронная система записи к врачам. Об этом во время пресс-завтрака сообщил заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

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«Сегодня мы уже имеем результаты работы системы HELSIв Подольском районе, где записались к врачам более 23 000 раз, а 18 000 пациентов заведены в систему, пользуясь которой, пациенты могут найти на сайте своего участкового врача по адресу проживания. Пользователи системы могут записаться на прием к терапевту, педиатру, профильному врачу на конкретное время через интернет, колл-центр, в регистратуре и не тратить время в очереди», – рассказал заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, сообщает пресс-служба ведомства.

По его словам, разработчики учли все тонкости работы с пациентом, разработав возможность гибкого поиска врача по специальности, фамилии, месте работы и адресе проживания пациента. В систему занесены адреса всех участков, закрепленные за ними терапевты и педиатры, что позволяет пациентам найти врача на сайте по адресу проживания. Также киевляне могут онлайн на Портале пациента пересматривать свои визиты к врачу и результаты приемов (консультационные письма). Для ведения медицинской карты ребенка предусмотрена возможность связи ее медкарты с профилем родителей.

«На этом работа по усовершенствованию системы не завершена. Сейчас разработчики работают над полноценным кабинетом врача и электронной медицинской картой пациента с данными, которые вносятся не только семейным врачом, но и узкопрофильными специалистами, а также результатам диагностических и лабораторных исследований. Также в системе предусмотрят формирование электронных направлений, на основании которых будет осуществляться запись к узкопрофильному врачу и на диагностические исследования. Кроме того, будет предусмотрена возможность использования электронного направления в других поликлиниках и единой городской системе записи на диагностические исследования МРТ и КТ, над которой также работают разработчики», – отметил Николай Поворозник.

Также, по его словам, запланировано подключение районных диспетчерских неотложной помощи, что позволит принимать вызовы с использованием единой базы пациентов поликлиник, эффективно управлять бригадами неотложной помощи. Кроме того, к системе будут подключены стоматологические поликлиники ТМО «Киевская стоматология», что предполагает создание стоматологической карты с зубной формулой для пациентов стоматологий города.