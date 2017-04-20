Кличко пригрозил увольнениями руководителям ЖЭКов

Киевская администрация будет избавляться от чиновников, которые игнорируют обращения киевлян. Об этом сегодня заявил на своей странице в Facebook мэр Киева Виталий Кличко.

«Киевляне недовольны работой ЖЭКов. И я уже говорил: только за последний месяц на горячую линию 1551 поступило почти 300 обращений по поводу непрофессиональной работы сотрудников ЖЭКов», – заявил Виталий Кличко.

Читайте такжеНа работу в Киев каждый день ездят более полумиллиона человек

Мэр Киева также напомнил, что уже уволили 12 руководителей ЖЭКов за игнорирование обращений от киевлян и что все должностные лица, которые не реагируют на обращения людей и не работают должным образом, будут уволены со своих должностей.

«Я предупредил профильных заместителей и руководителей районов и коммунальных предприятий, они отвечают за качество услуг, которые получают киевляне. Мы получаем многочисленные обращения от людей о том, что, к примеру, во дворе выроют яму, закончат ремонтные работы, а траншеи так и остаются», – заявил Виталий Кличко, подчеркнув, что считает такую ситуацию неприемлемой, и добавив: «Я поручил главам районов проверить все места разрытия, где “Киевэнерго” осуществляло ремонтные работы теплосетей, и проконтролировать, ликвидировало ли их предприятие, положен ли там асфальт и обустроена ли территория».