Кличко пригрозил увольнениями руководителям ЖЭКов
Мэр Киева также напомнил, что уже уволили 12 руководителей ЖЭКов.
Киевская администрация будет избавляться от чиновников, которые игнорируют обращения киевлян. Об этом сегодня заявил на своей странице в Facebook мэр Киева Виталий Кличко.
«Киевляне недовольны работой ЖЭКов. И я уже говорил: только за последний месяц на горячую линию 1551 поступило почти 300 обращений по поводу непрофессиональной работы сотрудников ЖЭКов», – заявил Виталий Кличко.
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Мэр Киева также напомнил, что уже уволили 12 руководителей ЖЭКов за игнорирование обращений от киевлян и что все должностные лица, которые не реагируют на обращения людей и не работают должным образом, будут уволены со своих должностей.
«Я предупредил профильных заместителей и руководителей районов и коммунальных предприятий, они отвечают за качество услуг, которые получают киевляне. Мы получаем многочисленные обращения от людей о том, что, к примеру, во дворе выроют яму, закончат ремонтные работы, а траншеи так и остаются», – заявил Виталий Кличко, подчеркнув, что считает такую ситуацию неприемлемой, и добавив: «Я поручил главам районов проверить все места разрытия, где “Киевэнерго” осуществляло ремонтные работы теплосетей, и проконтролировать, ликвидировало ли их предприятие, положен ли там асфальт и обустроена ли территория».