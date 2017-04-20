В Киевсовете собрались обязать продавцов и официантов говорить на украинском языке

Сегодня на пленарном заседании Киевского городского совета депутаты поддержали в первом чтении проект решения “О преодолении последствий советской оккупации в языковой сфере”. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Соответствующим документом предлагается установить, что в Киеве языком работы, делопроизводства и документации органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций коммунальной формы собственности является государственный язык — украинский. Также прописано, что все рекламные объявления, вывески, плакаты, афиши, сообщения и другие формы аудио - и визуальной рекламной продукции должны быть написаны на украинском или другом языке с обязательным указанием их перевода или транслитерации.

“Также соответствующий проект решения призван четко подчеркнуть, что все услуги в сфере обслуживания в столице — общение с клиентами, меню в заведениях общественного питания и прочее, в первую очередь должно осуществляться на украинском языке. Переходить на иностранный язык стоит только тогда, когда клиент сам об этом попросит. Это решение будет носить рекомендательный характер и призвано восстановить историческую справедливость в отношении нашего языка, который веками подавлялся”, — заявил депутат Киевсовета Юрий Сиротюк, который является субъектом представления соответствующего решения.

Читайте такжеМИД РФ снова "запел" о "насильственной украинизации" в Украине

“Я считаю, что это абсолютно правильная инициатива, и как гражданин, я хочу чтобы ко мне обращались на украинском языке и предлагали меню на родном языке. Но если мы уже взялись за эту проблему, то надо решать ее системно, в соответствии со всеми юридическими нормами. Необходимо также прописать конкретные механизмы его реализации”, - отметил заместитель городского главы — секретарь Киевсовета Владимир Прокопив.

Решение в первом чтении поддержал 91 депутат.

Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко выступает за увеличение доли украинского языка на телевидении.