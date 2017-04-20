КГГА поручает коммунальным предприятиям разработать планы повышения качества услуг

Повышение качества услуг ЖЭКов будет происходить лишь при условии комплексного развития жилищно-коммунальной сферы и установления четких стандартов работы. Каждое предприятие должно разработать план мероприятий, направленных на повышение уровня сервиса. Об этом сегодня сообщил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

Он отметил, что более 70% звонков на номер городского контакт-центра 1551 касаются именно качества предоставления жилищно-коммунальных услуг.

Читайте такжеВ КГГА назвали условие необходимости принятия нового закона "О жилищно-коммунальные услуги"

«В среднем в течение месяца на 1551 поступает 300-400 обращений киевлян, которые недовольны работой и уровнем обслуживания ЖЭКов. И мы понимаем, что есть ряд причин такого положения вещей. За последние два года мы провели оптимизацию отрасли: убрали неэффективный персонал и расходы, которые не касались непосредственно предоставления услуг людям. Но мы должны признать, что только административным путем мы не добьемся качественного сервисного развития управляющих компаний», – сказал заместитель председателя КГГА.

По словам Петра Пантелеева, в каждом районе необходимо разработать планы комплексного развития управляющих компаний, которые обслуживают жилой фонд.

«Обращаясь в ЖЭК, жильцы должны получать не отписки об отсутствии финансирования, а видеть реальную работу в своем доме или дворе. Эти планы должны ориентироваться на снижение неэффективных затрат, касаться технической оснащенности ЖЭКов, условий труда рабочих, которые должны иметь добротный инвентарь и униформу. Индикатором успешности этих предприятий станет лояльность киевлян и количество обращений на 1551 и другие горячие линии», – подчеркнул представитель КГГА.