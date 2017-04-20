КГГА поручает коммунальным предприятиям разработать планы повышения качества услуг
По распоряжению КГГА столичные ЖЭКи разработают планы повышения качества услуг.
Повышение качества услуг ЖЭКов будет происходить лишь при условии комплексного развития жилищно-коммунальной сферы и установления четких стандартов работы. Каждое предприятие должно разработать план мероприятий, направленных на повышение уровня сервиса. Об этом сегодня сообщил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.
Он отметил, что более 70% звонков на номер городского контакт-центра 1551 касаются именно качества предоставления жилищно-коммунальных услуг.
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«В среднем в течение месяца на 1551 поступает 300-400 обращений киевлян, которые недовольны работой и уровнем обслуживания ЖЭКов. И мы понимаем, что есть ряд причин такого положения вещей. За последние два года мы провели оптимизацию отрасли: убрали неэффективный персонал и расходы, которые не касались непосредственно предоставления услуг людям. Но мы должны признать, что только административным путем мы не добьемся качественного сервисного развития управляющих компаний», – сказал заместитель председателя КГГА.
По словам Петра Пантелеева, в каждом районе необходимо разработать планы комплексного развития управляющих компаний, которые обслуживают жилой фонд.
«Обращаясь в ЖЭК, жильцы должны получать не отписки об отсутствии финансирования, а видеть реальную работу в своем доме или дворе. Эти планы должны ориентироваться на снижение неэффективных затрат, касаться технической оснащенности ЖЭКов, условий труда рабочих, которые должны иметь добротный инвентарь и униформу. Индикатором успешности этих предприятий станет лояльность киевлян и количество обращений на 1551 и другие горячие линии», – подчеркнул представитель КГГА.