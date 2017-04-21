В Киеве построят "Manhattan city"

По словам Главы правления – президента компании Игоря Кушнира, с сегодняшнего дня купить квартиру в «Manhattancity» можно будет непосредственно рядом со строительной площадкой.

«Мы расширяем географию наших отделов продаж, и «Manhattan city» не стал исключением. Для человека это очень удобно: можно не только уточнить подробности о желаемых квадратных метрах, заключить договор, но и лично убедиться в активности строительных работ на площадке», - сказал Игорь Кушнир.

Жилой комплекс «Manhattan city» расположен в Шевченковском районе Киева, на пересечении проспекта Победы и ул. Борщаговской. Он станетпервым в своем роде проектом, в котором реализована система «плавающих» фасадов:благодаря новейшим конструкциям и специальной подсветке, будет создаваться иллюзия движения.

Три новостройки до 5 этажа будут объединены стилобатом, на крыше которого для жителей жилого комплекса запроектированы зоны отдыха и уникальная детская площадка. Планировки квартир в «Manhattan city» выполнены таким образом, что даже самый требовательный ценитель комфорта сможет выбрать жилье своей мечты – в комплексе нет ни одной одинаковой.

В ЖК предусмотрена централизованная системавнешнего и внутреннего видеонаблюдения. Входные группы новостроек будут оформлены с учетами лучших дизайнерских решений мира.

На первых 5 этажах запланирован паркинг, а так же коммерческие помещения, в которых будет размещен фитнес-клуб с бассейном, детский центр развлечений и развития, магазины, бутики.

Как подчеркнули в пресс-службе «Киевгорстроя», сейчас на недвижимость в ЖК «Manhattan city»действует скидка до -15%.

«Более подробные условия получения скидки, подробности о свободных квартирах и другую актуальную информацию с радостью предоставят специалисты отдела продаж: (044) 280 90 11», - отметили в пресс-службе.