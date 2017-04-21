На базе киевской детской больницы №1 создадут отделение экстренной помощи - Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко открыл новое приемное отделение в Киевской городской детской клинической больнице № 1 и отметил, что на его базе создадут отделение экстренной (неотложной) медицинской помощи. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

«Мы сейчас находимся в новом приемном отделении детской больницы № 1. После ремонта и закупки нового оборудования эта больница стала одной из лучших не только в Киеве, но и в Украине. Из бюджета столицы мы выделили почти 30 млн грн на капитальный ремонт и закупку современного оборудования, которое соответствует самым высоким стандартам. Ведь для каждого из нас самое важное – это здоровье наших детей», – подчеркнул Кличко.

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Кличко осмотрел диагностические кабинеты с новым оборудованием, а также современные операционные и противошоковые.

«Мы также планируем, что на базе этой больницы будет открыто отделение неотложной помощи», – подчеркнул он.

Мэр отметил, что столичная власть делает все возможное, чтобы поддержать работников медицинской отрасли.

«Мы осуществляем доплаты к ставкам медиков за счет средств городского бюджета. В целом же мы почти вдвое увеличили финансирование медицины, и в этом году из бюджета будут выделены рекордные 7,5 млрд грн», – подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что на базе киевской больницы № 6 будет создана больница скорой помощи на Правом берегу.