В Киеве на строительство Центра защиты животных предусмотрели более 30 миллионов гривень - Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко встретился с представителями международной организации защиты прав животных по случаю 20-й годовщины создания первого в Украине приюта для содержания бездомных животных SOS, и рассказал, что столичная власть начала строительство современного Центра защиты животных.

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«Забота о бездомных животных – это, безусловно, один из признаков развитого европейского общества, поэтому для столичной власти – это одно из важных направлений работы», – отметил Виталий Кличко.

К сожалению, много лет в Украине делали вид, что проблемы бездомных животных не существует, отметил мэр. А бюджетные и грантовые средства использовались не по назначению.

«Сегодня Киев – это толерантный город, в том числе и в отношении животных. В этом году на содержание общественных приютов столицы мы выделили 800 тысяч гривень, что вдвое больше, чем в прошлом году. Также город начал проектирование и строительство современного Центра защиты животных. На строительство предусмотрено более 30 млн грн. В Центре будут заниматься лечением и адаптацией животных с последующим устройством к желающим гражданам и организациям», – подчеркнул Виталий Кличко.

Кроме того, отметил Киевский городской голова, бюджет столицы предусматривает выделение средств на проектирование и строительство муниципального кладбища для животных (13,3 млн грн.). На проведение вакцинации, стерилизации животных, функционирование профильных коммунальных предприятий в городском бюджете на этот год заложено 20 миллионов гривень.

«Также отмечу, что мы завершили процедуру реорганизации ряда коммунальных предприятий и присоединили их к КП «Киевская городская больница ветеринарной медицины». Чтобы не было неэффективных дублирующих друг друга предприятий. Также в ближайшее время мы проведем открытый и прозрачный конкурс на замещение вакантной должности руководителя объединенного коммунального предприятия. На этой должности мы видим квалифицированного менеджера, человека, который живет этим делом и которая сможет организовать эффективную работу КП», – подчеркнул Виталий Кличко.

Мэр Киева также выразил благодарность международному сообществу за консультации и помощь. И рассказал, что столичная власть разработала проект Киевской городской целевой программы контроля за содержанием домашних животных и регулирования численности беспризорных животных гуманными методами на 2017-2019 годы.

Кроме того, Виталий Кличко отметил, что лично несколько раз обращался в правоохранительные органы, чтобы они усилили меры по предотвращению жестокого обращения с бездомными животными и о привлечении виновных к ответственности.

Киевский городской председатель также отметил, что столичная власть начала реконструкцию столичного зоопарка, который будет современным зверинцем европейского уровня.

«Я благодарен всем неравнодушным людям, кто занимается животными. Я люблю животных. (Раньше у меня была собака, сейчас живет кот). И хочу заверить, вы можете на меня рассчитывать как на человека, который будет делать все, чтобы объединить усилия различных организаций, зоозащитников, чтобы изменить ситуацию и решить проблему беспризорности животных», – подчеркнул Виталий Кличко.