Большинство читателей УНИАН выступают за взвешенный подход к проблеме рекламы в Киеве - опрос

Большинство читателей УНИАН (58%) считают, что рекламу в Киеве следует оставить, ведь это доходы для бюджета. В то же время проблему ее хаотичного размещения следует решать путем уменьшения количества рекламных щитов, упорядочения их, а также переходом на европейский формат.

Об этом свидетельствуют результаты интерактивного опроса, проведенного на сайте УНИАН. Вопрос звучал так: "Как вы считаете, что надо делать с рекламными щитами, которые заполонили Киев?".

Менее трети опрошенных (30%) полностью поддерживают полную ликвидацию рекламы в городе.

В то же время, 12% опрошенных читателей вполне устраивает нынешняя ситуация. За вариант "оставить все как есть – это рабочие места и доходы в бюджет" проголосовали 12% участников голосования.

Напомним, 20 апреля на сессии Киевсовета 85 депутатов из 99 зарегистрированных поддержали принятие новых правил размещения рекламы в столице, согласно которым количество конструкций должно сократиться до конца 2018 года на 75%.

Подробнее о проблемах рынка наружной рекламы в столице, а также перспективах перехода на европейские стандарты в этой сфере читайте в материале Нины Сороки "Наружная реклама: реформа по-киевски".