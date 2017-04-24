Кличко и Гройсман открыли в Харькове два центра "Прозрачных офисов"

Мэр Киева, председатель Ассоциации городов Украины Виталий Кличко вместе с премьер-министром Владимиром Гройсманом приняли участие в открытии двух Центров предоставления социальных услуг «Прозрачный офис» в Харькове.

«Очень хорошо, и я благодарен, что мы сегодня ознакомились с опытом Харькова в создании «Прозрачных офисов». Идея предоставления административных услуг в одном центре не новая. Но вопрос предоставления услуг социальной направленности преимущественно решались органами местного самоуправления по собственному усмотрению. Поэтому Ассоциация городов Украины поддерживает инициативы правительства о реализации на территории городов Днепр, Киев, Львов, в Одессе и Харькове пилотных проектов создания центров оказания социальных услуг в формате «Прозрачный офис», – отметил Виталий Кличко.

Он отметил, что во всех пяти городах предполагается открытие таких офисов до конца этого года.

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«В столице мы планируем запустить работу офиса в конце мая. Надеюсь, и как председатель Ассоциации всячески буду содействовать, чтобы все другие города уже со следующего года присоединились к этой инициативе, получив аналогичную поддержку правительства. Ведь этим мы создаем условия, чтобы люди могли быстро, удобно и без поборов получить необходимые услуги», – сказал Виталий Кличко.

Также сегодня, 24 апреля, в Харькове состоится заседание правления Ассоциации городов Украины с участием Виталия Кличко и Владимира Гройсмана.