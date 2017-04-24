В КГГА пообещали демонтировать все "опасные" газовые заправки до конца недели

В столице в кратчайшие сроки демонтированы опасные автогазозаправочные пункты, которые были незаконно размещены на территории города. Согласно официальных данных Департамента городского благоустройства и сохранения природной среды КГГА, на начало этого года на территории города было 353 нелегально размещены газовые заправки. Сегодня осталось планово демонтировать 3 автогазозаправочных пункта. Об этом на еженедельном брифинге сообщил руководитель аппарата КГГА Владимир Бондаренко.

«С начала года по городу совместно с Прокуратурой демонтировано 350 незаконных автогазозаправочных пунктов, из них: 249 самодемонтовано собственниками и 101 объект был демонтирован силами города. Последние 3 незаконных заправочных пункта мы планируем демонтировать в ближайшие дни. Кроме этого, 5 демонтируемых АГЗП были установлены повторно и подлежат повторному демонтажу в ближайший срок», – сообщил Владимир Бондаренко.

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Напомним, 30 марта этого года руководитель аппарата КГГА обещал, что в течение месяца все указанные незаконные объекты будут демонтированы. По состоянию на сегодня работа идет быстрее и опережает отведенный на это срок.

«Я еще раз подчеркиваю, что наша цель – наведение порядка в городе. Незаконные объекты повышенной опасности на территории города функционировать не будут и мы всеми возможными средствами будем оберегать жизнь, здоровье и имущество киевлян», – отметил Владимир Бондаренко.

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Все демонтированные автогазозаправочные пункты были установлены с грубым нарушением норм безопасности и несли прямую угрозу жизни и здоровью киевлян.

Как отметил руководитель аппарата КГГА, следующим этапом борьбы города за безопасность киевлян будет проверка стационарных автозаправочных пунктов на соответствие нормам законодательства и организация жесткого контроля с целью предотвращения повторного появления опасных объектов на территории столицы.