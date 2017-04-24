В Киеве поймали "вора в законе" из России, который "крышевал" автоворов (видео)

В Киеве полицейские во время «деловой» встречи в ресторане в центре города задержали Джошуа Гела, который в криминальном мире имеет прозвище «Гела Тбилисский». Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

«51-летний гражданин России был коронован в 1996 году в Москве. В Киев приехал в прошлом году и создал несколько преступных групп, организовывал криминальные «сходки», поддерживал связь с «товарищами», которые живут вне Закона. Также известно, что «Гела Тбилисский» поощрял молодежь участвовать в деятельности преступных групп. Установлено, что в Киеве, Николаеве и Херсоне «вор в законе» «крышевал» деятельность преступных групп, которые действовали по двум направлениям – кражи из автомобилей и завладение транспортными средствами», – рассказал начальник Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Андрей Крищенко.

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Отмечается, что в прошлом «Гела Тбилисский» неоднократно судим за тяжкие преступления (разбои, правонарушения, связанные с незаконным оборотом наркотиков), поэтому хорошо разбирается в уголовных традициях и живет по «понятиям».

При содействии правоохранителей мужчине сокращен срок пребывания в Украине. В настоящее время решается вопрос о выдворении «Гелы Тбилисского» к Российской Федерации с запретом въезда на три года.

Как сообщал УНИАН ранее, полиция в начале апреля выдворила из Украины двух криминальных «авторитетов».

Из Украины выдворены 39-летнего гражданина Грузии Георгия Чантурия Джемаловича, известного в криминальных кругах как «Гия». Мужчина 12 лет провел в тюрьме за совершение тяжких преступлений.