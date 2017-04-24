Кличко о задержании и.о. председателя Дарницкой РГА: "Тот, кто нарушил закон, должен нести ответственность"

Каждый, кто нарушил закон, должен нести ответственность по всей строгости законодательства. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, комментируя задержание органами Государственной фискальной службы и.о. председателя Дарницкой райгосадминистрации Василия Лозового.

«Оценка этой ситуации может быть только одна – каждый человек, который нарушает закон, должен нести персональную ответственность по всей строгости законодательства», – сказал Виталий Кличко. При этом мэр подчеркнул, что ни для кого не должно быть ни одного исключения.

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Органами Государственной фискальной службы Украины задержан и.о. председателя Дарницкой райгосадминистрации Василий Лозовой по подозрению в злоупотреблении служебным положением, что привело к растрате имущества в особо крупных размерах. В частности, в ходе расследования уголовного производства установлено, что такие действия были совершены по предварительному сговору с группой лиц и привели к убыткам на сумму свыше 2,6 млн. грн.