В Киеве планируют создать экспериментальные велодорожки

Киевский городской голова Виталий Кличко присоединился к традиционной акции «Велосипедом на работу», участники которой в этом году собирались в Мариинском парке.

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«Очень хорошо, что у киевлян есть желание ездить на велосипеде. Уверен, что у этого вида транспорта хорошие перспективы в нашем городе, – сказал Виталий Кличко. – И хорошо, что подобные мероприятия становятся все популярнее из года в год к ним присоединяется все больше велосипедистов. Я сегодня утром проехал уже 35 километров. Уверен, что каждый, кто присоединится к нашему велосипедному движению, получит огромное удовольствие», – отметил мэр и пригласил велосипедистов на открытие обновленного велотрека, которое состоится 20 мая.

Виталий Кличко подчеркнул, что столичная власть планирует расширить перечень велосипедных маршрутов в городе и провести эксперимент – обустроить велосипедные дорожки на улицах, где есть выделенные полосы для общественного транспорта, как это, например, реализовано в Будапеште.

«Мы перенимаем лучший мировой опыт, когда полоса для велосипедистов совмещается с полосой общественного транспорта. Это пока будет эксперимент и надеемся, что это будет безопасно для велосипедистов. Наша задача – сделать Киев приспособленным и безопасным для поездок на велосипеде», – отметил городской голова в комментарии журналистам.

Таким образом, такие велодорожки могут появиться на бульваре Дружбы Народов, проспекте Валерия Лобановского, Чоколовском бульваре, ул. Вадима Гетьмана, Александра Довженко, Елены Телиги, бульваре Перова, проспекте Освободителей, ул. Строителей и проспекте Мира.