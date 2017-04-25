Арку дружбы народов к Евровидению сделают радужной (фото)

К Евровидению-2017, которое пройдет в Киеве, Арку дружбы народов украсят цветами радуги. Инсталляция называется "Arch of Diversity" ("Арка разнообразия"), пишет на своей странице в Facebook Геннадий Курочка – руководящий партнер компании CFC Consulting, которая выиграла тендер на проведение коммуникаций к песенному конкурсу.

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"Встречайте начало арт-инсталляции "Arch of Diversity" (Арка разнообразия) ;) – самая большая искусственно созданная цветная радуга ever!" - говорится в его сообщении.

Также Курочка рассказал, что после Евровидения все вернут, как было раньше.