Арку дружбы народов к Евровидению сделают радужной (фото)
15:12, 25 апреля 2017Киев
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На арке изобразят радугу.
Арку дружбы народов украсят к Евровидению / facebook.com/gennadiy.kurochka
К Евровидению-2017, которое пройдет в Киеве, Арку дружбы народов украсят цветами радуги. Инсталляция называется "Arch of Diversity" ("Арка разнообразия"), пишет на своей странице в Facebook Геннадий Курочка – руководящий партнер компании CFC Consulting, которая выиграла тендер на проведение коммуникаций к песенному конкурсу.
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"Встречайте начало арт-инсталляции "Arch of Diversity" (Арка разнообразия) ;) – самая большая искусственно созданная цветная радуга ever!" - говорится в его сообщении.
Также Курочка рассказал, что после Евровидения все вернут, как было раньше.
Арку дружбы народов украсят к Евровидению / facebook.com/gennadiy.kurochka
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