В Киеве к Евровидению-2017 обустроят пять фанзон

В Киеве во время песенного конкурса Евровидение-2017 обустроят пять фанзон. Они будут работать уже с 30 апреля. Об этом сообщила директор департамента культуры Киевской городской администрации Диана Попова, передает "5 канал".

Как стало известно, крупнейшие фанзоны будут на Софийской площади и Крещатике. Там планируют провести 11 концертов украинских коллективов. В частности, на Софийской площади организаторы оставят для туристов и 100 лучших писанок из пасхального фестиваля.

В фанзоне возле Национальной оперетты Украины киевлян и гостей столицы ждут театральные фестивали. Также организаторы подготовили фанзону для раненых бойцов АТО. Ее обустроят неподалеку военного госпиталя – вблизи музея "Крепость".

Еще две фанзоны разместят на Почтовой и Троицкой площадях. Там состоится фестиваль украинской ретроспективы. Вход на все фанзоны свободный.

Читайте такжеАрку дружбы народов к Евровидению сделают радужной (фото)

"Мы старались показать все многообразие культурного слоя, которое есть в городе Киеве. Именно поэтому у нас будет сделано пять фанзон. Это зоны гостеприимства Киева, благодаря чему все туристы смогут ходить, полностью открывая для себя новую Украину", – отметила директор Департамента культуры КГГА.

Ради безопасности посетителей локаций песенного конкурса, все должны иметь при себе документы, удостоверяющие личность.

Как сообщалось, в Киеве 26 апреля из-за Евровидения почти на месяц перекроют Крещатик.