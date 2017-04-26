В первые дни мая завершится реконструкция центральной части Почтовой площади - Кличко

Киевский городской глава Виталий Кличко вместе с министром инфраструктуры Владимиром Омеляном проинспектировал работы по реконструкции Почтовой площади и отметил, что в начале мая работы на центральной части площади будут завершены, а по Днепру начнет курсировать речной трамвай.

«Каждый вечер на Почтовой площади собирается большое количество людей, которые с удовольствием проводят здесь свободное время. И я уверен, что когда мы завершим все работы на площади, она станет настоящей жемчужиной столицы не только для киевлян, но и для туристов, которые приедут в город», – подчеркнул Виталий Кличко во время осмотра работ на Почтовой.

В свою очередь Владимир Омелян поблагодарил Виталию Кличко за новую реконструированную площадь европейского образца.

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«Выход к Днепру в районе речного вокзала всегда был проблемным и нетипичным для европейских столиц, но благодаря мэру мы получили современную площадь и новое публичное пространство в историческом сердце Подола», – отметил Владимир Омелян.

Мэр вместе с министром также осмотрел один из отремонтированных речных трамваев, которые начнут свою работу в первых числах мая и будут курсировать между Почтовой площадью и набережной возле МВЦ.

«И я надеюсь, что речной трамвай будет работать в Киеве не только во время «Евровидения». Мы планируем, что он будет курсировать не только в черте столицы, но и свяжет Киев с другими городами, в частности, с Каневом, – подчеркнул Виталий Кличко. – До песенного конкурса мы запустим 7 речных трамваев, а если нагрузка будет большой – добавим еще 3», – рассказал мэр Киева.

На Почтовой площади уже завершено сооружение эстакады и тоннеля, переложены инженерные сети, устроены верхние слои дорожного покрытия, установлены дорожные знаки и смонтирована барьерная ограда. Также на набережной Днепра провели благоустройство и установили современное уличное освещение.

Для полного завершения работ первой очереди, необходимо построить подземный пешеходный переход через Боричев спуск, завершить весь комплекс инженерных сетей, отреставрировать Почтовый дом, установить пандус с Почтовой площади на набережную Днепра и пандус в сторону Пешеходного моста.