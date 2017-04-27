Кличко и глава МИД Британии обсудили Евровидение и любимую музыку

Во время встречи в Лондоне с министром иностранных дел Великобритании Борисом Джонсоном мэр Киева Виталий Кличко поблагодарил Соединенное Королевство за последовательную позицию в поддержке Украины и за то, что Великобритания понимает выступает за усиление санкций против России.

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«Это сегодня действительно очень важно. Ведь ощутимые санкции, их последствия, смогут остановить Россию в ее агрессии против Украины и от дальнейшей эскалации и обострения. Это важно и потому, что если Россия не получит сильного ответа цивилизованного мира, только Украиной ее аппетиты не ограничатся», – подчеркнул Виталий Кличко.

Он подчеркнул, что Украина понимает, что должна достичь прогресса в преобразованиях и реформах. И сделать это как можно скорее.

Также во время встречи Виталий Кличко с Борисом Джонсоном обсудили проведение песенного конкурса «Евровидение», который состоится в Киеве. Борис Джонсон интересовался, как Киев готовится к встрече гостей, отметил, что ему очень понравилась украинская столица, которую он посетил два месяца назад.

На вопрос Виталия Кличко, какую музыку любит Борис Джонсон, министр сказал, что ему нравится творчество участницы нынешнего «Евровидения» от Великобритании Люси Джонс, а также иногда слушает «Hotel California» Eagles.

Мэр и министр обсудили и предстоящий бой Владимира с британцем Энтони Джошуа, который состоится в Лондоне 29 апреля. Борис Джонсон пошутил, что независимо от результата субботнего поединка отношения между Великобританией и Украиной не испортятся.

В столице Соединенного Королевства состоятся встречи Виталия Кличко и с представителями политических и деловых кругов, с украинской общиной Лондона.