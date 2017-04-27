В Киеве продолжили скандальный ремонт метро "Левобережная": обещают сделать качественно
В метрополитене извинились за задержку - ремонт продлится до 5 мая.
Ремонт вестибюлей станции столичного метро «Левобережная» продлен до 5 мая. Об этом в Facebook сообщила пресс-служба КП «Киевский метрополитен».
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«Левобережная: ремонт вестибюлей продлится до 5 мая. Чтобы сделать ремонт качественно, нам нужно еще несколько дней», - говорится в сообщении.
В метрополитене извинились за задержку.
Как сообщал УНИАН, ранее мэр Киева Виталий Кличко заявлял, что полностью обновленную станцию метро "Левобережная" откроют 1 мая. Качество ремонта станции возмутило киевлян.
Ремонтные работы на станции, которые выполняются в рамках подготовки столицы к песенному конкурсу «Евровидение-2017» начались 18 февраля.
«Евровидение-2017» состоится в Международном выставочном центре на Броварском проспекте. Полуфинал конкурса запланирован на 9 и 11 мая, финал – 13 мая.