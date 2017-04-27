В КГГА рассматривают четыре варианта решения проблемы переполненных детсадов

Киевская городская государственная администрация рассматривает 4 варианта решения проблемы с большой очередью в детские сады. Об этом в колонке для «Украинской правды. Киев» сообщил первый заместитель председателя КГГА Геннадий Плис.

«Сегодня очередь в дошкольные учреждения составляет около 11 тысяч детей, которые требуют первоочередного зачисления. Чтобы решить проблему, нам надо открыть более 100 дошкольных учреждений на 200 мест каждый. Или же найти иные варианты», – отметил первый заместитель председателя КГГА.

Среди них, в частности, рассматривают возможность материального поощрения застройщиков.

«Власти города договариваются со строителями, что будут платить им в течение 5 лет за каждое место в детсаду, который будет построен, по 12 тысяч гривен из городского бюджета (сумма, которую тратят на содержание 1 ребенка в детском саду на год), зато сады должны появиться за счет строителей», – пояснил Геннадий Плис.

Также среди вариантов – дотирование строительства частных садиков, которые в свою очередь снизят тарифы на свои услуги по содержанию малышей.

Кроме того, городская власть рассматривает возможность предоставления адресной помощи людям, которые будут водить детей в частные детсады. Предполагается, что деньги будут получать не люди, а дошкольные учреждения, которые частично покроют расходы родителей.

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«И четвертый вариант: почему бы не выплачивать эти средства родителям, которые не будут претендовать на место в муниципальном детском саду, а будут воспитывать детей дома? То есть они могут использовать их по собственному желанию, но не через устройство в государственном дошкольном учреждении», – отметил первый заместитель председателя КГГА.

Он подчеркнул, что все перечисленные способы являются перспективными. Относительно последнего варианта, то в случае его поддержки гражданами, город будет искать возможность увеличить сумму выплат семьям, которые будут воспитывать дошкольников дома.

Как известно, наполненность детских садов Киева сегодня составляет 123%.