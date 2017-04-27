Оплатить проезд со скидкой в метро можно с помощью бесконтактной банковской карты

Бесконтактные банковские карты отныне можно применять как проездные или для предоплаты поездок со скидками. Об этом сообщил заместитель главы КГГА Николай Поворозник во время презентации запуска сервиса «MetroPass» в киевском метрополитене.

«Мы активно развиваем Киев как «умный город», в котором информационные технологии улучшают жизнь людей. И мы рады, что бизнес активно участвует в этом процессе. Одним из приоритетных направлений нашей работы является развитие транспортной инфраструктуры, где особенно важны скорость, комфорт и безопасность расчетов. Именно поэтому мы отходим от жетонов и внедряем решения для бесконтактной оплаты, которые соответствуют самым высоким международным стандартам. Его запуск делает столицу еще более удобной для киевлян и открытой для гостей со всего мира», – отметил заместитель председателя КГГА.

По его словам, платежная система в столичном метрополитене будет принимать не только карты «Mastercard», но и банковской системы «Visa» и платежной системы «Пространство».

Отныне каждый имеет возможность выбирать тарифный план согласно своим потребностям. Пассажиры, которые пользуются метро нерегулярно или менее как два раза в день, могут со скидкой подписаться на поездки и использовать их в течение неограниченного времени. Чем большее количество поездок будет приобретено, тем ниже будет стоимость.

Так, 1-9 поездок будут стоить 4 грн, 10-19 – 3,90 грн (-3% от начальной стоимости одной поездки); 20-29 – 3,80 грн (-5%); 30-39 – 3,70 грн (-8%); 40-49 – 3,60 грн (-10%); свыше 50 – 3,50 грн (-13%).

Также пассажиры смогут подключить к своим бесконтактных банковских карт безлимитные проездные на месяц, или за полцены – на полмесяца. Для проездных будут действовать такие тарифы: без лимита на месяц – 300 грн; без лимита на полмесяца – 150 грн.

Заметим, что пассажиры, которые пользуются столичной подземкой нечасто, могут и в дальнейшем оплачивать разовые поездки непосредственно на желтых турникетах бесконтактными карточками «Mastercard».

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Подписаться на поездки или подключить безлимитный проездной для использования бесконтактной карты Mastercard можно самостоятельно в платежных терминалах и кассах станций.

До конца мая текущего года эти функции будут доступны на всех станциях столичной подземки.

Напомним, что решение для бесконтактных расчетов в Киевском метрополитене появилось в июне 2015 года. Тогда Киев стал пятым городом в мире (после Лондона, Санкт-Петербурга, Чикаго и Бухареста), в котором оплата проезда банковской картой возможна непосредственно на турникете в метро. Сейчас бесконтактные расчеты банковскими картами «Mastercard» доступны на всех 52 станциях Киевского метрополитена, а также в Киевском фуникулере, на Борщаговской линии скоростного трамвая и в паркоматах Киева.

Справочно.

Чтобы воспользоваться бесконтактной картой, необходимо сначала активировать платежный терминал, нажав зеленую кнопку, поднести к нему карту с технологией бесконтактной оплаты Mastercard. После этого на экране терминала появится панель, где можно выбрать опции – подписка поездок или проездной. Далее необходимо выбрать тариф, поднести карточку к терминалу и оплатить за проезд.

Сейчас подписаться на поездки, подключить к бесконтактной карточке «Mastercard» проездной или проверить остаток поездок на счете можно через платежные терминалы на центральных станциях киевского метрополитена.