В КГГА обещают отремонтировать впервые за 35 лет эстраду "Ракушка" в Мариинском парке

Летняя эстрада в Мариинском парке, которую киевляне называют «Ракушкой», будет капитально реконструирован к началу песенного конкурса «Евровидение-2017». На комплексное восстановление и техническое оснащение амфитеатра и сцены город предусмотрел 2 миллиона гривен. Об этом сообщила заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Анна Старостенко во время испекции хода строительных работ в парке.

«С началом теплых дней летняя эстрада становится местом встречи и отдыха многих киевлян. Здесь ежегодно проходят «Киевские летние музыкальные вечера», люди постарше танцуют танго, дети демонстрируют свои таланты, поэтому сейчас просто невозможно представить Мариинский парк без этого места. Мы очень благодарны нашим архитекторам, что в 1980-х годах они построили это замечательное место. Однако теперь нам надо позаботиться о его комплексной реконструкции», – сообщила Анна Старостенко.

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По ее словам, долгое время летняя эстрада находилась в неудовлетворительном состоянии: так, в результате протекания крыши в отдельных ее помещениях образовался грибок и плесень, появились трещины в стенах, прогибы в полу сцены. Значительное количество деревянных скамей амфитеатра прогнила, сеть питания находилось в аварийном состоянии. Поэтому в этом году было выделено 2 миллиона гривен на его восстановление, которое, в частности, предусматривает и техническое оснащение сцены светом и звуковой аппаратурой.

«Сейчас завершено 70% – наиболее серьезные работы уже закончены: отремонтированы крыша, проведены внутренние работы и прочее. На следующей неделе нас ждет обустройство «Ракушки», в частности, замена 800 рядов амфитеатра», – отметила Анна Старостенко.