На сайте КГГА создали петицию за сохранение старинной улицы времен Киевской Руси в Киеве









В сети активно распространяется петиция от создателей документального исторического фильма «Україна. Повернення своєї історії» с призывом спасти археологические раскопки на Почтовой площади в Киеве, где два года назад нашли улицу времен Киевской Руси. Соответствующая петиция появилась на сайте КГГА.

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«Просим мэра Киева Виталия Кличко обратить внимание на то, что археологические раскопки, которые имеют общенациональное значение для Украины, оказались под угрозой уничтожения. В связи с Евровидением на историческом месте крещения Руси в реке Почайна ускоренными темпами достраивают торговый центр, культурные слои X-IX века, которые могли бы иметь революционное значение для науки, строители через несколько дней намерены залить бетоном. Творческая команда фильма «Україна. Повернення своєї історії» во главе с автором фильма Акимом Галимовым, директор Центра археологии Киева при Институте археологии НАН Украины Михаил Сагайдак, киевляне и все научное общество Украины беспокоятся о сохранении исторического наследия нашего государства и просят мэра воплотить планы по музеефикации и дальнейшему исследованию улицы времен Киевской Руси», - говорится в петиции.

Инициатором петиции выступил автор фильма «Україна. Повернення своєї історії» Аким Галимов с творческой группой «1+1 Продакшн». Петицию уже поддержали известные журналисты, блогеры и ученые.

«В подземелье Почтовой мы снимали первый эпизод программы «Тайный код веры», ведь лучшего места увидеть обычный Киев тысячелетней давности наверное не существует. Вообще, когда занимаешься историческими проектами, с грустью понимаешь, сколько уникальных исторических памятников было уничтожено в разное время – из-за ситуативных интересов, идеологической или политической составляющей, денег. Главное, что со временем эти причины теряют актуальность, а сама история - нет. Когда-то о торговом центре и о тех, кто его строил, не вспомнят, в наших руках - сохранить то, что по-настоящему ценно», - прокомментировал Аким Галимов на своей странице в социальной сети.

Напомним, «1+1 Продакшн» начал съемки продолжения документального исторического фильма «Україна. Повернення своєї історії». Лента, первая часть которой была презентована ​​в прошлом году к 25-й годовщине Независимости Украины, призвана развенчать мифы и вернуть украинцам настоящую историю. На этот раз команда проекта расследует тайну исчезновения останков представителей княжеской династии Рюриковичей из большинства их захоронений. Также одной из главных сюжетных линий фильма станет попытка воссоздать истинное лицо великого киевского князя Ярослава Мудрого. С этой целью создатели фильма постараются разыскать и исследовать кости Рюриковичей, которые остались на территории Украины.

Съемки фильма состоятся во Львове, Луцке, Черновцах, других городах Украины и даже в Ватикане, Познани и Копенгагене.

Над производством фильма работает творческая группа «1+1 Продакшн» под руководством Виктории Лезинои. Режиссер - Дарья Сарычева. Авторы сценария - Аким Галимов, Руслан Шарипов, Оксана Иванченко. Оператор постановщик - Маркиян Канюка. Исполнительный продюсер - Владимир Андриюк.