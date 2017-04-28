В Киеве могут переименовать 11 улиц, в перечне - Интернациональная площадь и Днепропетровское шоссе

Постоянная комиссия Киевского городского совета по вопросам культуры, туризма и информационной политики согласовала переименование 11 улиц. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевсовета.

Так, планируется переименовать улицу Красноводскую - в улицу Хотынскую (Подольский район), улицу Днепродзержинскую - в улицу Каменскую (Дарницкий район), улицу Николая Лебедева - в улицу Юрия Поправки (Днепровский район).

Также согласовано переименование пяти улиц в Соломенском районе, в частности, улицу Ярослава Галана - в улицу Августина Волошина, улицу Днепропетровскую - в улицу Новокодацкую, улицу Краснодонскую - в улицу Кучмин Яр, улицу Лебедева-Кумача - в улицу Николая Голего, улицу Социалистическую - в улицу Левка Мациевича.

В Шевченковском районе намерены переименовать три улицы: улицу Молдавскую - в улицу Героев-пожарных, улицу Тимофея Шамрыло - в улицу Парково-Сырецкую, улицу Эжена Потье - в улицу Антона Цедика.

Кроме того, новое название - переулок Бориса Шахлина - может получить переулок Горького в Голосеевском районе. Планируется переименовать Днепропетровское шоссе в Днепровское шоссе, площадь Интернациональную - в площадь Валерия Марченко, а Краснодонскому переулку дать историческое название - переулок Кучмин Яр.

«Данное решение будет способствовать демократизации украинского общества и его продвижению на пути к европейским ценностям, а также памяти выдающихся деятелей и отражению в топонимике столицы основных событий борьбы украинского народа за независимость», - заявили в пресс-службе.

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Также Комиссией определены названия для 39 новых улиц, 24 из которых в Голосеевском районе. Они могут получить имена Назария Яремчука, Остапа Вересая, Бориса Матюшенко, Александра Удовиченко, Сергея Шелухина, Григория Голоскевича, Феодосия Печерского и тому подобное.

Еще 15 новых улиц находятся в Деснянском районе. Им предлагается присвоить имена Михаила Белинского, Василия Беднова, Семьи Вороных, Ярославы Стецько, Григория Косынки, Леся Танюка, Евгения Плужника, Исы Мунаева тому подобное.

Все переименования прошли общественные обсуждения на едином веб-портале территориальной громады в специальной рубрике Е-МІСТО».

Дальше решение должны принять депутаты на пленарном заседании Киевсовета.